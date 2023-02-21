Трушников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1992
Сын: Трушников Евгений Александрович
Мать ребёнка: Трушникова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушникова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Трушникова Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно