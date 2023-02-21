Трушников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрушников Александр

Трушников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1992

Сын: Трушников Евгений Александрович

Мать ребёнка: Трушникова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушникова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Трушникова Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Марина Ивановна

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