(Калимуллина) Диляфруз
Место рожденияс.Клящево Больше-Шемякинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Клящево Больше-Шемякинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мокэрэммэ Шакирзян
Отец ребёнка: Хайбуллин Шакирзян
с.Кляшево Тетюшский р-н
Смерть
Неизвестно