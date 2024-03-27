(Калимуллина) Диляфруз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калимуллина) Диляфруз

Место рождения

с.Клящево Больше-Шемякинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Клящево Больше-Шемякинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мокэрэммэ Шакирзян

Отец ребёнка: Хайбуллин Шакирзян

с.Кляшево Тетюшский р-н
Смерть
Неизвестно
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