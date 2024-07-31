Стародубцева Евдокея
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1814
Сын: Стародубцев Никита
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1816
Сын: Стародубцев Андрей
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Стародубцева) Дарья
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1839
Сын: Стародубцев Григорий
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Смерть
Неизвестно