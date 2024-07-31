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Стародубцева Евдокея

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Иван

Рождение ребёнка
1814

Сын: Стародубцев Никита

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Стародубцев Андрей

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Стародубцева) Дарья

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Стародубцев Григорий

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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