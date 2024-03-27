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Прусаков Тихон Дмитриевич

Место рождения

дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.

Дата рождения

16.06.1904

Дата смерти

26.12.1971

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1940 г.р.
1948 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1904

Отец: Прусаков Дмитрий

Мать: Прусакова Анна Алексеевна

дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Военная служба
1924
В 1924г. Тихона Прусакова мобилизовали в РККА, по рассказам он служил где-то под Ржевом. Служил он вместе с другом и будущим свояком ???, потом позже их дети Сергей и Шура поженятся. В ноябре 1928г. Т... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Прусаков Виктор

Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
14.10.1931

Дочь: Баранова Раиса

Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
21.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Работа или профессия
Между ?.02.1938 и 06.10.1941
В феврале м-це 1938г. был избран Председателем Мылинского с/совета и работал председателем по день оккупации т.е. по 6 октября 1941г.
Рождение ребёнка
25.04.1938

Сын: Прусаков Николай

Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
27.02.1940

Сын: Прусаков Вячеслав

Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Военная служба
05.04.1942
Брянская область
В архивном фонде «Брянский штаб партизанского движения» значится Прусаков Тихон Дмитриевич, 1904 г.р., находился в партизанском отряде им.Котовского, партизанской бригады «Смерть немецким оккупантам» ... Показать все
Военная награда
26.05.1946
Приказом Белорусского штаба партизанского движения №412/н от 27 мая 1946г. Прусаков Тихон Дмитриевич награжден медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени.
Рождение ребёнка
29.03.1948

Сын: Прусаков Алексей

Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Военная награда
18.07.1949
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1949г. Прусаков Тихон Дмитриевич награжден орденом Отечественной войны второй степени.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завадская Тихоновна

Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Смерть
26.12.1971
станция Мылинка, Карачевский район, Брянская обл.
Похороны
29.12.1971
г.Карачев, Брянская обл.
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