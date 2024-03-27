Прусаков Тихон Дмитриевич
Место рождениядер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Дата рождения16.06.1904
Дата смерти26.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1904
Отец: Прусаков Дмитрий
дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Военная служба
1924
В 1924г. Тихона Прусакова мобилизовали в РККА, по рассказам он служил где-то под Ржевом. Служил он вместе с другом и будущим свояком ???, потом позже их дети Сергей и Шура поженятся. В ноябре 1928г. Т... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1929
Сын: Прусаков Виктор
Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
14.10.1931
Дочь: Баранова Раиса
Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
21.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Работа или профессия
Между ?.02.1938 и 06.10.1941
В феврале м-це 1938г. был избран Председателем Мылинского с/совета и работал председателем по день оккупации т.е. по 6 октября 1941г.
Рождение ребёнка
25.04.1938
Сын: Прусаков Николай
Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
27.02.1940
Сын: Прусаков Вячеслав
Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Военная служба
05.04.1942
Брянская область
В архивном фонде «Брянский штаб партизанского движения» значится Прусаков Тихон Дмитриевич, 1904 г.р., находился в партизанском отряде им.Котовского, партизанской бригады «Смерть немецким оккупантам» ... Показать все
Военная награда
26.05.1946
Приказом Белорусского штаба партизанского движения №412/н от 27 мая 1946г. Прусаков Тихон Дмитриевич награжден медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени.
Рождение ребёнка
29.03.1948
Сын: Прусаков Алексей
Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Военная награда
18.07.1949
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1949г. Прусаков Тихон Дмитриевич награжден орденом Отечественной войны второй степени.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завадская Тихоновна
Мать ребёнка: Прусакова Евгения Ильинична
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Смерть
26.12.1971
станция Мылинка, Карачевский район, Брянская обл.
Похороны
29.12.1971
г.Карачев, Брянская обл.