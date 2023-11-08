Бутурлина (Устинова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1899
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Оболенская Ольга Валериановна
Отец ребёнка: Бутурлин Валериан Александрович
Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
дочь Павла Михайловича Устинова (23.08.1848 — 11.03.1903) и Ольги Максимовны фон Рейтерн (род. 10.10.1860 ум. ?)