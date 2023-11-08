Бутурлина (Устинова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлина (Устинова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Павел Михайлович

Мать: Устинова Ольга Максимовна (Магнусовна)

Бракосочетание
1899

Муж: Винекен Георгий Георгиевич (Georg Leo Max)

Бракосочетание
1904

Муж: Бутурлин Валериан Александрович

Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Оболенская Ольга Валериановна

Отец ребёнка: Бутурлин Валериан Александрович

Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
дочь Павла Михайловича Устинова (23.08.1848 — 11.03.1903) и Ольги Максимовны фон Рейтерн (род. 10.10.1860 ум. ?)
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