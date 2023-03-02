Рейза Евновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Моисей
Отец ребёнка: Бравый Неух Герцикович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лев
Отец ребёнка: Бравый Неух Герцикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бравый Неух Герцикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно