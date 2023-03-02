Рейза Евновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейза Евновна

Рейза Евновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

1907 г.р.
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Моисей

Отец ребёнка: Бравый Неух Герцикович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лев

Отец ребёнка: Бравый Неух Герцикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бравый Неух Герцикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бравый Неух Герцикович

Смерть
Неизвестно
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