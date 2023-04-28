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Останин Андрей Матвеев

Место рождения

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Останин Матвей Антонов

Мать: Останина Ирина Зиновьева

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Домника Андреева

Мать ребёнка: Останина Харитина Митрофанова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Останин Агап Андреев

Мать ребёнка: Останина Харитина Митрофанова

поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1796 ст.

Сын: Останин Григорий Андреев

Мать ребёнка: Останина Харитина Митрофанова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Останина Харитина Митрофанова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Харитина Митрофанова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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