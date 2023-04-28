Останин Андрей Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Останин Матвей Антонов
Мать: Останина Ирина Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Домника Андреева
Мать ребёнка: Останина Харитина Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Останин Агап Андреев
Мать ребёнка: Останина Харитина Митрофанова
поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1796 ст.
Мать ребёнка: Останина Харитина Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Останина Харитина Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812