Лунев Ермил (Еремей) Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Лунев Сидор Дмитриев

Мать: Лунева Татьяна Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Лунев Моисей Ермилов

Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Марфа Ермилова

Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1742

Сын: Лунев Архип Ермилов

Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.601 Метрическая книга Коломенской епархии 1744
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Лунев Автоном Ермилов

Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Дедова Наталья Ермилова

Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Марфа Васильева

Смерть
1759
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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