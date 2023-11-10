Лунев Ермил (Еремей) Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Лунев Сидор Дмитриев
Мать: Лунева Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Лунев Моисей Ермилов
Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Марфа Ермилова
Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева
Рождение ребёнка
19.02.1742
Сын: Лунев Архип Ермилов
Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева
ф.203, оп.745, д.601 Метрическая книга Коломенской епархии 1744
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Дедова Наталья Ермилова
Мать ребёнка: Лунева Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Марфа Васильева
Смерть
1759
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино