Королёва Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёва Валентина

Королёва Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Королёва) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Королёв Виктор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Виктор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Королёва) Вера Викторовна

Отец ребёнка: Королёв Виктор Ефимович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Королёв Владимир Викторович

Отец ребёнка: Королёв Виктор Ефимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.