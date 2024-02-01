Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

11.09.1841 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1816 ст.

Сын: Матвей Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1819 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.

Сын: Родион Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.1825 ст.

Сын: Тимофей Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1828 ст.

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.06.1830 ст.

Сын: Евсевий Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.03.1833 ст.

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Алексеев

Смерть
11.09.1841 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От горячки
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