Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смерти11.09.1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
10.11.1816 ст.
Сын: Матвей Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
12.08.1819 ст.
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.
Сын: Родион Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
08.06.1825 ст.
Сын: Тимофей Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
10.05.1828 ст.
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
19.06.1830 ст.
Сын: Евсевий Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
28.03.1833 ст.
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Алексеев
Смерть
11.09.1841 ст.
От горячки