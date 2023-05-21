Банникова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1977

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1977

Отец: Банников Владимир Васильевич

Мать: Банникова Раиса

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