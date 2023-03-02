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Журавлев Тарас Спиридонов

Место рождения

Россия, Тюменская Область, Куларово

Дата рождения

1748

Дата смерти

06.02.1787

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Журавлев Спиридон

Мать: Журавлева Ирина

Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
05.02.1782

Дочь: Меркульева Агафия

Мать ребёнка: Патрахин Ирина

Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
24.07.1787

Дочь: Журавлева Христина

Мать ребёнка: Патрахин Ирина

Россия, Тюменская Область, Куларово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрахин Ирина

Смерть
06.02.1787
Россия, Тюменская Область, Куларово
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