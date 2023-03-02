Журавлев Тарас Спиридонов
Место рожденияРоссия, Тюменская Область, Куларово
Дата рождения1748
Дата смерти06.02.1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Журавлев Спиридон
Мать: Журавлева Ирина
Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
05.02.1782
Дочь: Меркульева Агафия
Мать ребёнка: Патрахин Ирина
Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
24.07.1787
Дочь: Журавлева Христина
Мать ребёнка: Патрахин Ирина
Россия, Тюменская Область, Куларово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патрахин Ирина
Смерть
06.02.1787
Россия, Тюменская Область, Куларово