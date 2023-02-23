Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яков Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей
Рождение ребёнка
1833
Сын: Зайцев Ананий Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей
Место жительства
1858
65
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варфоломей
Смерть
Неизвестно