Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Яков Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Зайцев Ананий Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
65
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей

Смерть
Неизвестно
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