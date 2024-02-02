Алексеева (Прокопьева) Галина Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Прокопьева) Галина Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ля
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952

Отец: Прокопьев Тарас Прокопьевич

Мать: Тарасова Варвара Тарасовна

Рождение ребёнка
16.04.1976

Сын: Алексеев Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1978

Дочь: Ястребова лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1982

Сын: Алексеев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович

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