Алексеева (Прокопьева) Галина Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952
Рождение ребёнка
16.04.1976
Сын: Алексеев Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1978
Дочь: Ястребова лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1982
Сын: Алексеев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович