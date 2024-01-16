Корзникова Катерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Корзникова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Корзников Егор Афанасьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Корзников Егор Афанасьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Корзников Егор Афанасьевич
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно