Кочнева (Абрамчева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева (Абрамчева) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Сатурн Сергеевич

Рождение ребёнка
24.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочнев Сатурн Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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