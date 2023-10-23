Лукьяненко Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1984
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяненко Арсений Андреевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяненко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяненко Артем Андреевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьяненко Евгения