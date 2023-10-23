Лукьяненко Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1984

Отец: Лукьяненко Виктор Алексеевич

Мать: Лукьяненко Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Арсений Андреевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Артем Андреевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьяненко Евгения

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