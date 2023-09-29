Богданова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.2003
Дочь: Богданова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
21.12.2005
Дочь: Богданова Ангелина Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно