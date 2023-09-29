Богданова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.2003

Дочь: Богданова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Викторович

Рождение ребёнка
21.12.2005

Дочь: Богданова Ангелина Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Андрей Викторович

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