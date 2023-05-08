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Маркова Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сугойдь Леонид Вадимович

Мать: Климович Инна Брониславовна

Рождение ребёнка
02.03.1012

Дочь: Маркова Ярослава Игоревна

Отец ребёнка: Марков Игорь Александрович

Рождение ребёнка
10.04.2008

Сын: Марков Кирилл Игоревич

Отец ребёнка: Марков Игорь Александрович

Рождение ребёнка
02.08.2017

Сын: Гребеньков Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Гребеньков Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Игорь Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребеньков Евгений Викторович

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