Маркова Инна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1012
Дочь: Маркова Ярослава Игоревна
Отец ребёнка: Марков Игорь Александрович
Рождение ребёнка
10.04.2008
Отец ребёнка: Марков Игорь Александрович
Рождение ребёнка
02.08.2017
Сын: Гребеньков Илья Евгеньевич
Отец ребёнка: Гребеньков Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно