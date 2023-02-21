Смирнов Василий Андреевич
Место рожденияд. Починок, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения25.02.1889
Дата смерти19.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Починок, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1889
д. Починок, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1926
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1931
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1934
Дальний Восток
Место жительства
С 1938
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.11.1979
Место жительства
По 1979