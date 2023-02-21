Смирнов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Василий Андреевич

Смирнов Василий Андреевич

avatar

Место рождения

д. Починок, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

25.02.1889

Дата смерти

19.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Починок, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1889
д. Починок, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1926
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1931
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1934
Дальний Восток
Место жительства
С 1938
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.11.1979
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1979
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close