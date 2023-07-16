Бойко Фёкла Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1923
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Бойко Павел Дмитриевич
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
3 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Николаем Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно