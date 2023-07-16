Бойко Фёкла Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойко Фёкла Максимовна

Бойко Фёкла Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1923

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Бойко Павел Дмитриевич

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
3 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Николаем Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close