Пожилова (Бабикова Малкович) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1934
Дата смерти15.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1970
Сын: Пожилов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Пожилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1973
Сын: Пожилов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Пожилов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2009