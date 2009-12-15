Пожилова (Бабикова Малкович) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилова (Бабикова Малкович) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1934

Дата смерти

15.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1970

Сын: Пожилов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Пожилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1973

Сын: Пожилов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Пожилов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожилов Николай Иванович

Смерть
15.12.2009
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