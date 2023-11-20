Плиска (Самович) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1921
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1921
Отец: Самович Язеп
Мать: Самович Элизабета
Бракосочетание
19.11.1949
Муж: скрыто настройками приватности
Даугавпилс, Daugavpils
Рождение ребёнка
03.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности