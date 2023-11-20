Плиска (Самович) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плиска (Самович) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1921

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1921

Отец: Самович Язеп

Мать: Самович Элизабета

Бракосочетание
19.11.1949

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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