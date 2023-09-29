Соколов Игнатий Иванович
Место рожденияс. Черемшанка, Бакщелакская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Дата рождения17.11.1898 ст.
Дата смерти05.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
17.11.1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Черемшанка, Бакщелакская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Бракосочетание
07.02.1923
Рождение ребёнка
15.10.1924
Дочь: Соколова Августа Игнатьевна
Мать ребёнка: Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край.
Рождение ребёнка
18.12.1927
Дочь: Соколова Лукерья Игнатьевна
Мать ребёнка: Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1933
Мать ребёнка: Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Смерть
05.03.1979
с. Солонешное