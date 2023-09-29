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Соколов Игнатий Иванович

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Место рождения

с. Черемшанка, Бакщелакская волость, Бийский уезд, Томская Губерния

Дата рождения

17.11.1898 ст.

Дата смерти

05.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Черемшанка, Бакщелакская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Бракосочетание
07.02.1923

Жена: Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна

Рождение ребёнка
15.10.1924

Дочь: Соколова Августа Игнатьевна

Мать ребёнка: Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край.
Рождение ребёнка
18.12.1927

Дочь: Соколова Лукерья Игнатьевна

Мать ребёнка: Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1933

Сын: Соколов Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Смерть
05.03.1979
с. Солонешное
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