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Илья Андреевич
Илья Андреевич
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Древо
Место рождения
Оборино
, Шуйский район, Северный край
Дата рождения
До 1706
Дата смерти
После 1724
Пол
Мужской
Отец
Андрей
До 1690 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Матрона
До 1706 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Отец:
Андрей
Мать: не указана
Оборино
, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1722
Жена:
Матрона
Оборино
, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1724
Оборино
, Шуйский район, Северный край
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