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Мохненко Виктор Павлович

Место рождения

Каменно-Бродский, Константиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мохненко Павел Кузьмич

Мать: Мохненко Наталья

Каменно-Бродский, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
С 12.10.1943 по 21.02.1945
Призван Константиновским ГВК Сталинской обл.,УССР, уч.стрелковый батальон 237 азсп.,,убыл в 1052 сп., 301 сд Рядовой
ЦАМО Р , Ф - 8530-138230-1
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ, шк-59,ящ-4
Военная награда
17.06.1945
Приказ № 73/н издан ВС 301 сд о награждении орденом "Славы 3 ст"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-6280
Смерть
Неизвестно
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