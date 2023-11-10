Мохненко Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Мохненко Павел Кузьмич
Мать: Мохненко Наталья
Военная служба
С 12.10.1943 по 21.02.1945
Призван Константиновским ГВК Сталинской обл.,УССР, уч.стрелковый батальон 237 азсп.,,убыл в 1052 сп., 301 сд Рядовой
ЦАМО Р , Ф - 8530-138230-1
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ, шк-59,ящ-4
Военная награда
17.06.1945
Приказ № 73/н издан ВС 301 сд о награждении орденом "Славы 3 ст"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-6280
Смерть
Неизвестно