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Мария Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

1819 г.р.

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Иван Арсеньев (Ич)

Мать: Параскева Игнатьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.11.1873 ст.

Муж: Михаил Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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