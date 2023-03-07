Осетрова Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Осетров Яков Никонов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Осетров Никита Яковлев

Отец ребёнка: Осетров Яков Никонов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Яков Никонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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