Осетрова Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Осетров Яков Никонов
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Осетров Яков Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осетров Яков Никонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812