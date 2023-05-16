Дарья Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Прокопиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1861 ст.

Муж: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.

Дочь: Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
26.07.1865 ст.

Сын: Никанор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
23.09.1867 ст.

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
01.03.1870 ст.

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
07.07.1872 ст.

Сын: Степан Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
14.08.1873 ст.

Дочь: Наталья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
07.10.1875 ст.

Сын: Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
09.07.1877 ст.

Сын: Гавриил Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.

Сын: Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
02.06.1881 ст.

Сын: Федор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
12.06.1882 ст.

Дочь: Агриппина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Рождение ребёнка
04.03.1885 ст.

Дочь: Дарья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Смерть
Неизвестно
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