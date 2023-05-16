Дарья Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1861 ст.
Муж: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.
Дочь: Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
26.07.1865 ст.
Сын: Никанор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
23.09.1867 ст.
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
01.03.1870 ст.
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
07.07.1872 ст.
Сын: Степан Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
14.08.1873 ст.
Дочь: Наталья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
07.10.1875 ст.
Сын: Андрей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
09.07.1877 ст.
Сын: Гавриил Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
19.10.1879 ст.
Сын: Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
02.06.1881 ст.
Сын: Федор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
12.06.1882 ст.
Дочь: Агриппина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Рождение ребёнка
04.03.1885 ст.
Дочь: Дарья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Захаров
Смерть
Неизвестно