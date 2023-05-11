Гавриков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриков Александр Дмитриевич

Гавриков Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1919

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Около 1947 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919

Отец: Гавриков Дмитрий

Мать: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Около ?.05.1947

Сын: Гавриков Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1953

Дочь: Гаврикова Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова Елизавета Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close