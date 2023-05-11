Гавриков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919
Отец: Гавриков Дмитрий
Мать: Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Около ?.05.1947
Сын: Гавриков Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1953
Дочь: Гаврикова Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова Елизавета Васильевна