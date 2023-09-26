Смагина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Смагин Гаврила Ильич
Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Апрасинья Ильинична
Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Настасия Ильинична
Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Смагин Иван Ильич
Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ефросинья Ильинична
Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Смагин Никита Ильич
Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович
Работа или профессия
Неизвестно