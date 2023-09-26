Смагина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Смагин Гаврила Ильич

Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Апрасинья Ильинична

Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Настасия Ильинична

Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Смагин Иван Ильич

Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ефросинья Ильинична

Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Смагин Прокофий Ильич

Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Смагин Никита Ильич

Отец ребёнка: Смагин Илья Антонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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