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Барабаш (Тебякина) Полина Олеговна
Барабаш (Тебякина) Полина Олеговна
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Место рождения
Артем
, Артемовский, Приморский край
Дата рождения
17.01.1990
Пол
Женский
Отец
Тебякин Олег Алексеевич
1965 г.р.
Мать
Тебякина Мария Александровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1990
Отец:
Тебякин Олег Алексеевич
Мать:
Тебякина Мария Александровна
Артем
, Артемовский, Приморский край
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