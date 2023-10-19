(Суюндукова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Суюндуков Худайберде
Отец ребёнка: Суюндуков Карас
Рождение ребёнка
1774
Сын: Карасов Карамурза
Отец ребёнка: Суюндуков Карас
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Суюндуков Карас
Рождение ребёнка
1785
Сын: Суюндуков Канбай
Отец ребёнка: Суюндуков Карас
Рождение ребёнка
1791
Сын: Суюндуков Исангильде
Отец ребёнка: Суюндуков Карас
Рождение ребёнка
1799
Сын: Суюндуков Кутлубай
Отец ребёнка: Суюндуков Карас