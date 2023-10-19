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(Суюндукова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Суюндуков Худайберде

Отец ребёнка: Суюндуков Карас

Рождение ребёнка
1774

Сын: Карасов Карамурза

Отец ребёнка: Суюндуков Карас

Рождение ребёнка
1780

Сын: Суюндуков Мурзагильде

Отец ребёнка: Суюндуков Карас

Рождение ребёнка
1785

Сын: Суюндуков Канбай

Отец ребёнка: Суюндуков Карас

Рождение ребёнка
1791

Сын: Суюндуков Исангильде

Отец ребёнка: Суюндуков Карас

Рождение ребёнка
1799

Сын: Суюндуков Кутлубай

Отец ребёнка: Суюндуков Карас

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