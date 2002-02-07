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Рассолов Михаил Михайлович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.02.1925

Дата смерти

07.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925

Отец: Рассолов Михаил Михайлович

Мать: Татьяна Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Цыбуля Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Новикова Алла Михайловна

Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1961

Сын: Рассолов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Анна Константиновна

Смерть
07.02.2002
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