Рассолов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.02.1925
Дата смерти07.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925
Отец: Рассолов Михаил Михайлович
Мать: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Цыбуля Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Новикова Алла Михайловна
Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
05.11.1961
Сын: Рассолов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Зотова Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2002