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Кошляков Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1959

Отец: Кошляков Николай Филиппович

Мать: Сыроватская Елена

Рождение ребёнка
23.04.1983

Дочь: Кошлякова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Марченко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
22.06.1987

Дочь: Кошлякова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Марченко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
22.06.1987

Сын: Кошляков Антон Васильевич

Мать ребёнка: Марченко Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Наталья Александровна

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