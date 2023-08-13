Кошляков Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1959
Отец: Кошляков Николай Филиппович
Мать: Сыроватская Елена
Рождение ребёнка
23.04.1983
Дочь: Кошлякова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Марченко Наталья Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1987
Дочь: Кошлякова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Марченко Наталья Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1987
Сын: Кошляков Антон Васильевич
Мать ребёнка: Марченко Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно