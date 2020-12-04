Сандуляк Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандуляк Вера Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1926

Дата смерти

04.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандуляк Порфирий Иванович

Диновцы, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандуляк Порфирий Иванович

Смерть
04.12.2020
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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