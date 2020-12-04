Сандуляк Вера Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1926
Дата смерти04.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сандуляк Порфирий Иванович
Диновцы, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2020