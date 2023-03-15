Кротова (Захарова) Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова (Захарова) Галина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1958

Отец: Захаров Леонид Степанович

Мать: Захарова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.06.1979

Сын: Кротов Александр Викторович

Отец ребёнка: Кротов Виктор

Рождение ребёнка
26.12.1985

Сын: Кротов Игорь Викторович

Отец ребёнка: Кротов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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