Кротова (Захарова) Галина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1958
Рождение ребёнка
20.06.1979
Сын: Кротов Александр Викторович
Отец ребёнка: Кротов Виктор
Рождение ребёнка
26.12.1985
Отец ребёнка: Кротов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кротов Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Оричевский муниципальный район, Кировская область