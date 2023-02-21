Назаров Евсигней Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Евсигней Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: Назаров Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1909

Дочь: Ирина Евсигнеевна

Мать ребёнка: Назарова Матрёна Илларионовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Матрёна Илларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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