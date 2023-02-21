Назаров Евсигней Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: Назаров Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1909
Дочь: Ирина Евсигнеевна
Мать ребёнка: Назарова Матрёна Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно