Соколов Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1912
Дата смерти12.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1912
Рождение ребёнка
28.07.1947
Сын: Соколов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Соколова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
06.03.1954
Дочь: Ардашева Тамара Антоновна
Мать ребёнка: Соколова Мария Андреевна
Смерть
12.05.2004
Похороны
13.05.2004
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область