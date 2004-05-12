Соколов Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Антон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1912

Дата смерти

12.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1912

Отец: Соколов Михаил Ефремович

Мать: Гончарова Лукерья Парфёновна

Рождение ребёнка
28.07.1947

Сын: Соколов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Мария Андреевна

Мальково, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.03.1954

Дочь: Ардашева Тамара Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Мария Андреевна

Смерть
12.05.2004
Мальково, Лиозненский район, Витебская область
Похороны
13.05.2004
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
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