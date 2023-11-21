Коростылев Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростылев Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коростылев Андрей Андреевич

Мать: Коростылева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1990

Дочь: Егорова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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