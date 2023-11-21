Коростылев Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1990
Дочь: Егорова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно