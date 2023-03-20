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Давыдов Никита Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

17.11.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Давыдов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Киреева Агриппина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Давыдов Иван Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1881 ст.

Дочь: Наталия Никитична

Мать ребёнка: Давыдова Мария Игнатова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Мария Игнатова

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.11.1894 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от простудного воспаления легких
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