Давыдов Никита Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смерти17.11.1894 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: Давыдов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Киреева Агриппина Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1881 ст.
Дочь: Наталия Никитична
Мать ребёнка: Давыдова Мария Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Мария Игнатова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1894 ст.
Причина смерти: от простудного воспаления легких