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Илюшин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

25.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Илюшин Василий Федорович

Мать: Илюшина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1962

Сын: Илюшин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1964

Дочь: Ионова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.01.1984
Долго болел после аварии, в которую он с сыном Алексеем попал на мотоцикле. Сын не справился с управление и они вылетели в кювет. У д. Коли ребро воткнулось в легкое.
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