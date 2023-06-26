Илюшин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти25.01.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Илюшин Василий Федорович
Мать: Илюшина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1962
Сын: Илюшин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1964
Дочь: Ионова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшин Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.01.1984
Долго болел после аварии, в которую он с сыном Алексеем попал на мотоцикле. Сын не справился с управление и они вылетели в кювет. У д. Коли ребро воткнулось в легкое.