Пшенников Андрей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшенников Андрей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.2011

Дочь: Пшенникова Евгения

Мать ребёнка: Лиепиньш Юлия Валерьевна

Рождение ребёнка
25.07.2015

Дочь: Пшенникова Елизавета

Мать ребёнка: Лиепиньш Юлия Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиепиньш Юлия Валерьевна

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