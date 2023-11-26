Пшенников Андрей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.2011
Дочь: Пшенникова Евгения
Мать ребёнка: Лиепиньш Юлия Валерьевна
Рождение ребёнка
25.07.2015
Дочь: Пшенникова Елизавета
Мать ребёнка: Лиепиньш Юлия Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиепиньш Юлия Валерьевна