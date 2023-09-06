Крынин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Крынин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Крынина Аксинья
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Крынина Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Крынина Аксинья
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Крынина Аксинья
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крынина Аксинья
Смерть
Неизвестно