Крынин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрынин Иван Иванович

Крынин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Крынин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Крынин Радион Иванович

Мать ребёнка: Крынина Аксинья

Рождение ребёнка
1905

Сын: Крынин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Крынин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Крынина Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Крынина Аксинья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крынин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Крынина Аксинья

Рождение ребёнка
1916

Сын: Крынин Игнат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крынина Аксинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close