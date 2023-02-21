Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Волкова Надежда Петровна
Волкова Надежда Петровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Дмитриев Петр Степанович
1905 г.р.
Мать
Дмитриева (Плотник) Ольга Савельевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Дмитриев Петр Степанович
Мать:
Дмитриева Ольга Савельевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия