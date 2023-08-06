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Сукач Сергей Сергеевич

Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

11.02.1957

Дата смерти

06.08.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

аd
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанова Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1981

Сын: Сукач Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Стефанова Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефанова Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.03.1985

Дочь: Стефанова ОЛьга Сергеевна

Мать ребёнка: Стефанова Наталия Алексеевна

Кривой Рог
Смерть
06.08.2023

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