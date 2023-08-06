Сукач Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1957
Дата смерти06.08.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1981
Мать ребёнка: Стефанова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефанова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
25.03.1985
Дочь: Стефанова ОЛьга Сергеевна
Мать ребёнка: Стефанова Наталия Алексеевна
Кривой Рог
Смерть
06.08.2023