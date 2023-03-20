Жуков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Жуков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно