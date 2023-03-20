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Жуков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Жуков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Жуков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Жуков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Жуков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Жукова Матрена Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Матрена Никоноровна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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