Pyśk, Stankiewicz (Piórkowska) Marianna
Место рождения, Osuchowa/Poręba akt
Дата рождения05.08.1831
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1831
Отец: Piórkowski Jakub
, Osuchowa/Poręba akt
Бракосочетание
1849
Муж: Pyśk Marcin
Osuchowa
Рождение ребёнка
1868
Сын: Stankiewicz Jan
Отец ребёнка: Stankiewicz Franciszek
Бракосочетание
13.09.1887
Osuchowa/Poręba akt 47/1887
Współmałżonek: Franciszek Stankiewicz
Смерть
1905