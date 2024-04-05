Pyśk, Stankiewicz (Piórkowska) Marianna 05.08.1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pyśk, Stankiewicz (Piórkowska) Marianna

Место рождения

, Osuchowa/Poręba akt

Дата рождения

05.08.1831

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1812 г.р.

Муж

1830 г.р.
1826 г.р.

Дети

1868 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1831

Отец: Piórkowski Jakub

Мать: Piórkowska (Paradowska) Helena

, Osuchowa/Poręba akt
Бракосочетание
1849

Муж: Pyśk Marcin

Osuchowa
Рождение ребёнка
1868

Сын: Stankiewicz Jan

Отец ребёнка: Stankiewicz Franciszek

Бракосочетание
13.09.1887

Муж: Stankiewicz Franciszek

Osuchowa/Poręba akt 47/1887
Współmałżonek: Franciszek Stankiewicz
Смерть
1905

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