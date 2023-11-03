Мульгинова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мульгинова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Мульгинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубенко Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Мульгинов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно