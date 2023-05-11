Гуськов Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськов Валерий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Иван Валерьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Данил валерьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Егор Валерьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Екатерина Николаевна

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